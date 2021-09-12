РИАМО - 12 сен. В воскресенье в Егорьевске состоялось торжественное открытие памятника Александру Невскому, приуроченное к 800-летию полководца, сообщил глава округа Александр Гречищев.

«Сегодня в нашем городе состоялось еще одно открытие - памятника Александру Невскому, полководцу, государственному деятелю, который заслужил уважение, признание и всеобщую любовь за искреннюю веру и добрые дела во имя Отечества», - написал Гречищев у себя в Instagram.

Глава округа отметил, что ранее в честь полководца был освящен егорьевский храм Александра Невского, который является одним из самых крупных в Подмосковье.

Александр Невский – русский национальный герой. Новгородский князь считался разумным политиком, великим воином, стратегом и тактиком. Он не проиграл ни единого сражения.

За охрану веры князь Александр Невский был канонизирован Русской православной церковью. ​800-летие со дня рождения Александра Невского отмечается в России на государственном уровне.