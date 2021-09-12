РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. Кроссовер BMW столкнулся с автомобилем KIA на улице Кирова в подмосковном Подольске в воскресенье, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вблизи автобусной остановки «Кинотеатр Родина».

«Столкнулись кроссовер BMW с автомобилем KIA. В результате легковушку развернуло», - сказал очевидец.

Корреспонденту «РИАМО в Подольске» оперативно получить комментарий у сотрудников правоохранительных органов не удалось.