РИАМО - 12 сен. На Раушской и Софийской набережных острова Балчуг, где недавно завершилось благоустройство, появились 3 смотровые площадки над Москвой-рекой, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

По форме они похожи на парящий мост парка «Зарядье». Две конструкции на Раушской и одна на Софийской – выполнены из металлокаркаса. Периметр закрывают надежные ограждения. Их сделали из прозрачного ударопрочного стекла, которые не мешает любоваться на московские виды.

Каждой смотровой площадкой одновременно могут пользоваться 7-10 человек.

Набережные острова Балчуг открыли после благоустройства в День города Москвы, 11 сентября. Неухоженные территории превратили в уютные зоны для прогулок и отдыха.