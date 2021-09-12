РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. Жители одного из домов на улице Большой Серпуховской в Подольске определят первоочередные задачи по благоустройству, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович вместе с директором управляющей компании «МУЖРП №5» Николаем Степановым встретился с жителями дома 36а на Большой Серпуховской улице.

«Решили, что граждане составят протокол собрания, где большинством голосов определят первоочередные задачи по благоустройству. А мы будем рядом и контролировать, чтобы все запросы были выполнены», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».