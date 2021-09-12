РИАМО - 12 сен. Специальную карту «Тройка» с изображением Александра Невского выпустили в столице. Приобрести ее можно в кассах внутри Кольцевой линии московского метро, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Новый дизайн транспортной карты сделали в честь 800-летия князя Александра Невского.

Общий тираж лимитированной «Тройки» составил 10 тыс. экземпляров.

Ранее, 11 сентября, была выпущена еще одна уникальная карта «Тройка». В честь Дня города Москвы транспортную карту дополненной реальности украсила картина «Тверской бульвар» известного авангардиста Аристарха Лентулова.