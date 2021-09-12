РИАМО - 12 сен. Если в России будут регулировать работу такси на законодательном уровне, это позволит снизить аварийность с участием такси. Важно, чтобы у таксистов были достаточный стаж и хорошая подготовка, сообщил гендиректор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.

«В базовой истории должно стоять принятие закона о такси, которое должно регулировать деятельность и работать над вопросом качества тех, кто управляет транспортным средством», — сказал Мельников в эфире «Авторадио».

Он добавил, что дополнительные барьеры могут помочь уменьшить число ДТП с участием такси.

По словам Мельникова, важно обратить внимание на то, чтобы мигранты из стран ближнего зарубежья, которые хотят работать таксистами в РФ, имели российские водительские удостоверения, определенную подготовку и стаж в 3 года как минимум.

В Московском регионе работает система контроля «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»), к которой подключены 102 тыс. таксистов. Средний возраст водителя такси в регионе составляет 39 лет, средний стаж составляет 15 лет.

Ранее замруководителя столичного Дептранса Дмитрий Пронин сообщал, что в городе сохраняется высокая аварийность с участием такси. Власти мегаполиса планируют контролировать сферу такси, чтобы снизить эти показатели.