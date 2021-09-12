РИАМО - 12 сен. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного СК Александру Старикову доложить о ходе расследования дела о грабеже с применением насилия к несовершеннолетней, сообщает пресс-служба СК РФ.

Нападение на ребенка произошло возле жилого дома в микрорайоне Рекинцо округа Солнечногорск. Мужчина похитил у 9-летней девочки телефон, дважды ударил ребенка и скрылся.

Полиция задержала злоумышленника, им оказался ранее судимый 38-летний мужчина без определенного места жительства.

В ближайшее время ему предъявят обвинение и решат вопрос о мере пресечения.