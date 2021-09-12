РИАМО - 12 сен. Жители столицы могут получить в МФЦ «Мои документы» водительское удостоверение в день обращения или зарегистрировать брак. С лета 2021 года в МФЦ можно получить 7 новых услуг, сообщает «Вечерняя Москва».

«Сейчас центры госуслуг — это фронт-офис. В этом году было принято решение, что мы начинаем оказывать новые услуги ЗАГС. Пока они доступны в 47 центрах. На сегодняшний день мы уже зарегистрировали более трех тысяч браков. Ожидаем, что во всей сети эти услуги начнут оказывать в конце октября», — сказала замдиректора по развитию государственных услуг центров «Мои документы» Татьяна Порецкова.

С лета этого года в офисах «Мои документы» можно получить 7 новых услуг. Например, регистрация брака в неторжественной обстановке, расторжение брака при условии взаимного согласия и отсутствия несовершеннолетних детей, выдача повторных свидетельств и справок, составленных сотрудниками ЗАГС, регистрация рождения или смерти по заявлению юрлица и другие.

В МФЦ можно получить и такие услуги, как регистрация транспортных средств и прицепов к ним, консульская легализация документов, выдача водительских удостоверений в день обращений.

В МФЦ можно оформить российские, заграничные паспорта, получить услуги по социальному страхованию, получить помощь для малого бизнеса.