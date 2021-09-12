РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. Новую губернаторскую детскую площадку торжественно открыли в Подольске на Советской улице микрорайона Климовск, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В микрорайоне Климовск во дворе дома № 1 на улице Советской 11 сентября торжественно открылась новая детская площадка. Комфортный и безопасный игровой комплекс был установлен по губернаторской программе «Наше Подмосковье».

Площадь игрового городка составляет более 450 квадратных метров. Здесь установили элементы для лазания, гимнастический комплекс, карусели и песчаный дворик. Вдоль игровой зоны появились новые опоры освещения, пешеходные дорожки, восстановили газон. А для безопасности детей во время игр по периметру территории проложили мягкое прорезиненное покрытие. По просьбам жителей детскую площадку разделили на две части, чтобы сохранить ель, возраст которой более полувека.

Открытие площадки сопровождалось яркой праздничной программой с участием аниматоров. Посетил красочный праздник глава округа Николай Пестов, который поздравил климовчан с 240-летием со дня основания Подольска и пожелал, чтобы новая детская площадка стала любимым местом для отдыха самых маленьких жителей.