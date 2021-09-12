РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. Мемориальную доску почетному гражданину Подольска Нине Стариковой открыли на одном из домов округа в воскресенье, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В воскресенье, 12 сентября, в Подольске прошло торжественное открытие мемориальной доски в память о почетном гражданине города Нине Стариковой, которой не стало 25 октября 2013 года. В 2019 году совет депутатов округа принял решение об увековечении ее памяти. Мемориальная доска была установлена на доме, в котором она проживала.

Глава округа Николай Пестов отметил, что знал Старикову с самого детства. Она методично учила молодых сотрудников администрации, ставших впоследствии большими руководителями. За большой личный вклад в социально-экономическое развитие города Подольска Стариковой было присвоено звание «Почетный гражданин города Подольска».

За создание памятной доски Пестов поблагодарил подольского скульптора Андрея Плиева.