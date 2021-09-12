РИАМО - 12 сен. В Солнечногорске мужчина напал на 9-летнюю девочку, ударил в лицо, начал душить и отобрал телефон. Злоумышленника задержала полиция. Как поддержать пережившего нападение ребенка и помочь ему адаптироваться, рассказала РИАМО семейный психотерапевт Наталья Наумова.

«В первую очередь подорвано чувство безопасности. Поэтому первое время у ребенка будет страх, что кто-то может подойти и напасть – это стресс. В течение 3 месяцев этот стресс должен отойти. Но, чтобы это действительно прошло, а не осталось в качестве панической реакции, важно поговорить с близкими людьми, по возможности обратиться к психологу и проговорить все свои чувства», - сказала Наумова.

Она отметила, что в подобных ситуациях человек начинает себя винить в том, что он испугался, поступил неправильно, не дал отпор.

«Нужно сказать себе: «Я сделал все правильно, в той ситуации иначе поступить было нельзя». Самое главное себя не ругать, не наказывать, не обвинять, не пытаться задавать себе вопрос: «А почему это случилось именно со мной?». Так случилось, я выжила, это самое главное. Близким также необходимо оказать поддержку», - отметила психолог.

Наумова подчеркнула, что все в жизни зависит от восприятия реальности. От того, как мы принимаем ее, зависит наше будущее. Ситуация может происходить любая. Если мы сможем ее принять максимально позитивно, насколько это возможно, то и прогноз будет положительным. Если ситуацию рассматривать как травмирующую и заострять на этом внимание, то все может свестись к длительному лечению. ​