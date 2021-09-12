РИАМО - 12 сен. Одна из улиц в деревне Бездедово Богородского округа получила имя экс-депутата Мособлдумы Ивана Жукова. Он успел многое сделать как для самой деревни, так и для всего округа, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Жуков представлял свой округ на протяжении четырех созывов регионального парламента подряд. С приходом пандемии он основал первый «антиковидный» штаб в регионе, координировал сотни волонтеров, которые доставляли продукты и товары первой необходимости пенсионерам, ветеранам, многодетным и неполным семьям.

Он до последнего работал, но весной 2020 года не смог побороть болезнь сам. На момент смерти ему было 63 года.

«Если бы не Иван Николаевич, газ к нам мог бы прийти далеко не так скоро», – рассказывают жители деревни.

Жуков активно прорабатывал вопрос газификации деревни Бездедово.

Переименовать одну из улиц в его честь предложили жители деревни. Глава Богородского округа Игорь Сухин поддержал инициативу. На 10 домах Новой улицы 12 сентября установили таблички с новым адресом.

«Это очень символичный и трогательный шаг. И еще это дань памяти хорошему человеку, отзывчивому товарищу, который всегда был неравнодушен к проблемам и просьбам окружающих и делал все, чтобы помочь», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В честь переименования улицы организовали торжественную церемонию. В ней поучаствовали депутаты Мособлдумы, Совет депутатов округа, лидер волонтеров Подмосковья Александр Толмачев, Благочинный церквей Богородского округа протоиерей Марк Ермолаев, а также руководители общественных и ветеранских объединений, жители и гости деревни.