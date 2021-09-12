РИАМО - 12 сен. Президент России Владимир Путин заявил, что судьи Олимпиады в Токио должны были объяснить свое решение относительно результатов состязаний по художественной гимнастике. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Это не военные учения, почему бы не показать протоколы. Покажите, как выставляются оценки», — сказал президент в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

На Играх в Токио россиянке Дине Авериной присудили серебряную медаль в личном многоборье. Золото получила израильская гимнастка Линой Ашрам, уронившая ленту во время выполнения элемента.

Ситуация получила широкий резонанс, поскольку многие сочли, что потеря предмета – грубая ошибка, а судейство было нечестным.