РИАМО - 12 сен. Матч седьмого тура Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и тульским «Арсеналом» завершился вничью. Игра закончилась со счетом 2:2, сообщает Газета.ru.

Встреча проходила в Туле. На пятой минуте первый гол забил Игорь Дивеев из ЦСКА. Тульская команда сравняла счет и вышла вперед после голов Евгения Маркова и Ивана Новосельцева.

Игрок команды ЦСКА Федор Чалов снова сравнял счет голом на 74 минуте матча.

Так, по итогам семи туров ЦСКА занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата (10 очков), а «Арсенал» - предпоследнюю, 15 строчку (5 очков).

Следующую встречу ЦСКА проведет с московским «Спартаком». «Арсеналу» предстоит отправиться на игру с «Нижним Новгородом».