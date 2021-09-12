РИАМО - 12 сен. Год прошел с момента открытия Северного речного вокзала и парка рядом после реставрации и благоустройства. За это время территорию посетили более 1,5 млн человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Почти 30 лет эта территория приходила в упадок, в итоге вокзал закрыли для посетителей. В 2018-м мы начали масштабные работы и вернули былую красоту», - написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Теперь жители и гости столицы приходят к вокзалу полюбоваться интерьерами исторического здания. В парке проводятся выставки, концерты и мастер-классы для детей и взрослых.

В сутки от причалов уходят до 24 судов.

«Начало навигации отметили, подняв уникальный шпиль вокзала. Прежде его поднимали только три раза: на открытии речного канала, в 1945-м в честь Победы и в год празднования 850-летия Москвы. Теперь это станет традицией», - отметил Собянин.

В 2022 году планируется завершить реконструкцию Южного речного вокзала. Работы по этому направлению уже стартовали.