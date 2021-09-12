РИАМО - 12 сен. Стартовал проект федерального масштаба, который соединит велотрассой 2 столицы. Веломаршрут из Москвы в Санкт-Петербург пройдет через Московскую область. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и предприниматель Роман Абрамович открыли в Дмитровском округе пилотные 20 км, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Кроме того, было подписано соглашение между правительством Московской области и и АНО «Вело1» о развитии велоинфраструктуры в области и создании новых участков маршрута Москва – Санкт-Петербург.

«В обычный день всегда хватает хлопот - чистая вода, стройка, расселение аварийного жилья, инфраструктура, дороги, развязки, школы, детские сады. А сегодня - воскресенье, и, особенно в последнее время, большое количество людей отдыхают в Подмосковье. Мы видим огромный запрос на веломаршруты. Буквально в каждом городе велосипед или электрический самокат стали уже нормой жизни», — сказал Воробьев.

Он добавил, что благодаря сотрудничеству с разными компаниями и, в частности, с Абрамовичем реализуются проекты по созданию веломаршрутов. Губернатор поблагодарил компанию «Миллхаус», которая включилась в этот проект.

Длина веломаршрута между двумя столицами составит 1059 км. Порядка 140 км пройдет по Московской области. До конца года введут в эксплуатацию участок длиной 56 км. Он соединит Яхрому, Дмитров и Дубну. Еще один участок создадут в 2022-2023 годах. Он свяжет Дубну, Дмитровский округ, округ Пушкинский и Мытищи.

«Большое спасибо за эту прекрасную трассу, мы здесь сможем безопасно ездить и тренироваться. Даже в дождь - луж нет, влага вся впитывается. Можно с семьями кататься в любое время», - рассказал мастер спорта СССР по велоспорту на шоссе Павел Тюнькин.

За счет инвесторов и бюджета Подмосковья в течение 4 лет создадут еще 3 веломаршрута. Один из них — «Связь трех парков»: Мещерский, Малевича и Лазутиной. Еще один веломаршрут соединит Истру, Рузский, Одинцовский округа и Красногорск. В 2022 году можно будет проехать от Полушкина/Троицкого до парка «Патриот». Планируется, что велодорожки в перспективе свяжут все туристические города региона.

«Первое и самое главное - это удобство, качество жизни. Второе - элемент туризма. Едешь 150 км от Московской области, от МКАД и можешь спланировать свое путешествие, комфортно переночевать. Это всегда приятно», — подчеркнул Воробьев.

Разработка маршрута

Создание маршрута должно развивать внутренний туризм, объединять вокруг себя сообщество спортсменов, велоэнтузиастов, путешественников, популяризировать здоровый образ жизни и велокультуру. К проекту привлекли активистов из велоклубов, чтобы понять, как максимально развести велосипедные и автомобильные потоки и проложить маршрут по местам с интересными достопримечательностями.

Проект начали с практического сбора велоэкспедицией нужной информации. В сентябре прошлого года команда из 12 человек разной степени подготовки преодолела маршрут за 16 дней. Они смотрели достопримечательности, живописные места, покрытие дорог, удобство сопутствующей инфраструктуры.

Дополнительно провели еще ряд коротких заездов по 2-3 дня для выяснения возможных альтернатив трассировки. Так, возникла идея начать прокладывать маршрут вдоль канала им. Москвы. Мастер-план подготовили к декабрю 2020-го.