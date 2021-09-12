РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. Глава Подольска Николай Пестов вручил благодарности медработникам детской поликлиники №3 в воскресенье, передает корреспондент «РИАМО в Подольске.

В воскресенье продолжаются праздничные и торжественные мероприятия, посвященные Дню города Подольска. Так, состоялось открытие долгожданного нового здания детской поликлиники на улице Ленинградской. Там будет Подольская городская детская поликлиника №3.

В ходе торжественной части Пестов вручил муниципальные награды медработникам детской поликлиники в рамках празднования 240-летия Подольска.

Так, благодарность главы вручили главному врачу Подольской городской детской поликлиники №3 Ирине Вятчаниной. Среди награжденных была и главная медицинская сестра Татьяна Конухова, а также специалисты по кадрам, гражданской обороне и мобилизационной работе и другие.