РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. Компьютерный томограф дополнительно установят в новом здании детской поликлиники на Ленинградской улице Подольска, которое открыло свои двери в воскресенье, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В Подольске в воскресенье продолжаются праздничные и торжественные мероприятия, посвященные Дню города. Так, состоялось открытие долгожданного нового здания детской поликлиники на улице Ленинградской, где в скором времени появится и взрослая поликлиника.

«Поздравляю подольчан с Днем города. Действительно, этот объект был долгожданный. Стены и оборудование - все будет самое современное. По решению губернатора Московской области (Андрея Воробьева - ред.) здесь будет установлен дополнительно КТ-аппарат, который тоже очень нужен с учетом того, что здесь будет и травмпункт по просьбе жителей. Он будет оборудован всем необходимым оборудованием и станет вторым травмпунктом в округе», - сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В детской поликлинике на улице Ленинградской разместится Подольская городская детская поликлиника №3.