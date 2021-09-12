РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. Два новых здания детских поликлиник в Подольске открыли на День города в воскресенье, так, медучреждения распахнули свои двери на улицах Ульяновых и Ленинградской, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В воскресенье состоялось долгожданное открытие важных социальных объектов, которых ждали жители округа. Так, свои двери распахнула детская поликлиника на улице Ульяновых и детская поликлиника на улице Ленинградской, в здании которой по соседству в скором времени начнет работать и взрослая поликлиника.

«Безусловно, большинство помнят, как долго шла к своему завершению поликлиника на Ленинградской улице. Здание детской и взрослой поликлиник несколько лет стояло незаконченным и благодаря решению губернатора Московской области в 2020 году строительство завершилось. В настоящее время министерство здравоохранения региона проделало основную работу по оснащению детской поликлиники, также начинает свою работу и взрослая поликлиника. Я выражаю благодарность губернатору, правительству Московской области за поддержку жителей и завершение сложного пути по открытию такого важного социально объекта», - сказал глава округа Николай Пестов.

Заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова отметила, что открытие двух поликлиник в Подольске стало настоящим подарком жителям ко Дню города.

«Они должны были открыться давно, но по разным причинам так и не были открыты. По поручению губернатора Андрея Воробьева и совместно с администрацией округа мы завершили все ремонтные работы, ликвидировали строительные недостатки, а с помощью нашего инвестиционного блока нашли инвесторов, которые закупили современное оборудование. Все это привело к долгожданному открытию двух социально значимых объектов», - пояснила Стригункова.

В детской поликлинике на улице Ленинградская разместится Подольская городская детская поликлиника № 3.