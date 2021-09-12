РИАМО - 12 сен. Схема движения изменится на некоторых улицах в 3 округах Москвы с 20 сентября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В Рязанском районе по 30 октября ограничат движение на участках дублера Рязанского проспекта, 2-й Институтской улицы и местного проезда из-за инженерных работ.

На Ярославском шоссе и проспекте Мира ограничат движение до 20 декабря включительно. Так, схема движения изменится на участке от дома 211, к. 2, на проспекте Мира до дома 2, к. 1, с. 1, на улице Красная Сосна. Будет поэтапно заниматься одна полоса. В сторону центра всегда будут доступны две полосы для всего транспорта и выделенка для общественного. В сторону области можно будет проехать по 3 полосам.

Движение будет ограничено по 30 ноября на Синельниковской улице у дома 17 из-за инженерных работ. Для движения закроют одну полосу, но будут организованы временные уширения.

По 27 октября ограничат движение в Среднем Золоторожском переулке в районе дома 19 на Волочаевской улице. Там организуют временные уширения.