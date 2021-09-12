РИАМО - 12 сен. Мужчина, который напал на девочку в Солнечногорске, ранее привлекался к ответственности. Суд вскоре изберет подозреваемому меру пресечения, сообщает Nation News.

В воскресенье возле одного из домов в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске мужчина напал на 9-летнюю девочку. По данным правоохранителей, подозреваемый нанес ребенку 2 удара в лицо и похитил у него мобильный телефон.

Злоумышленника спугнула женщина, ставшая свидетельницей нападения. Девочка рассказала, что мужчина после удара спросил у нее, хочет ли она жить.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует прокуратура Московской области.