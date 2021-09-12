РИАМО - 12 сен. Текущий сентябрь в Подмосковье и столице, скорее всего, будет холодным, сейчас средняя температура уже на 2 градуса ниже нормы, сообщает центр погоды «Фобос».

Начало новой недели в центре России, в том числе в Московском регионе, еще будет по-летнему теплым. Днем будет плюс 20-25 градусов, ожидается небольшой дождь, могут прогреметь грозы. Понедельник станет последним теплым днем.

Во вторник в регион придет холодный атмосферный фронт, начнется полярное вторжение. Дневная температура опустится сразу на 10 градусов, порывы ветра усилятся до 12-17 м/с.

В следующие три дня атмосферное давление вырастет, но будет достаточно прохладно. Температура будет едва достигать нормы. По ночам столбики термометров будут опускаться до плюс 2-7 градусов, а днем будет плюс 9-14 градусов.

К выходным погода окончательно испортится. Днем будет около плюс 10 градусов, что соответствует началу октября.