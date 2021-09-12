РИАМО - 12 сен. В осеннее время стаканчик глинтвейна поможет улучшить кровообращение и согреться. О пользе напитка рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Однако помощь организму глинтвейн оказывает только при употреблении в умеренных количествах, сообщает «Вечерняя Москва».

«Сухое красное вино в небольшом количестве успокаивает, расслабляет, некоторых даже тонизирует. Почему глинтвейн пьют в холодное время года? Он улучшает кровообращение. Когда мы замерзаем, кровь с периферии уходит в центр», - сказала Соломатина.

Она подчеркнула, что алкоголем ни в коем случае нельзя согреваться на улице, только дома.

«Глинтвейн — это слабый алкоголь, он слегка расширяет сосуды, но в красном виде еще есть и антиоксиданты (полифенолы). Они как раз защищают от простуды. Не дают вирусу проникнуть в клеточные мембраны», – объяснила Соломатина.

Эксперт отметила, что глинтвейн может работать как противовоспалительное. Этому способствует нагревание напитка, а специи усиливают полезные качества, так как они тоже богаты антиоксидантами.

Но если выпивать больше одного стакана, можно получить не позитивный, а негативный эффект. Кроме того, отдельным категориям людей, у которых есть проблемы со здоровьем, алкоголь запрещен категорически в любых форме и количестве.