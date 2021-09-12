РИАМО - 12 сен. По мнению директора школы №548 «Царицыно», народного учителя России Ефима Рачевского, чтобы родители выбрали для своего ребенка конкретную школу, в ней не должно быть директора «с суровым лицом». Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Рачевский рассказал об этом во время дискуссии «Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться?» в рамках IV форума социальных инноваций регионов. Директор также объяснил, как сделать все школы одинаково хорошими.

«До 2010 года (в Москве – ред.) было жесткое ранжирование: гимназии получали по нормативно-подушевому финансированию столько-то денег, центры образования - столько-то. И тогда появилось неприятное словосочетание «обычная дворовая школа», у таких школ финансирование было в два раза меньше. Прошло три-четыре года, и всем школам стали давать одинаковые деньги, исчез статус «гимназии», «лицеи», — сказал Рачевский.

Он напомнил, что 7 лет назад 20 школ-лидеров рейтинга по вкладу в качественное образование концентрировались в отдельных районах столицы. Сейчас все по-другому: в лидеры рейтинга выбились школы, о которых раньше не говорили, они находятся по всей столице. Дети могут получить качественное образование в любой школе, во всех районах. Это результат равных условий для всех образовательных организаций.

1 сентября в столичные общеобразовательные организации, детсады, колледжи пошли 1,5 млн человек. Впервые в школу пошли 116 тыс. детей. Родители 95% детей выбрали для своих детей школу в районе проживания.