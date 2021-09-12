РИАМО - 12 сен. В районе дома №45А на Ленинградском проспекте произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время на месте дорожной аварии работают оперативные службы города.

Из-за столкновения машин частично затруднено движение. Одна полоса занята, и две в сторону центра заняты частично.

Ранее в столице движение перекрывали на Новоясеневском проспекте из-за пожара в кафе неподалеку. Сейчас транспорт на данном участке движется без затруднений.