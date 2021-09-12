РИАМО - 12 сен. Московский ЦСКА и тульский «Арсенал» объявили стартовые составы на матч седьмого тура чемпионата России, сообщает Газета.ru.

«Арсенал» выведет на поле в начале матча Коченкова, Новосельцева, Сокола, Степанова, Суханова, Ткачева, Чаушича, Кангву, Хлусевича, Костадинова и Маркова.

В стартовый состав ЦСКА вошли Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Бийол, Васин, Обляков, Мухин, Кучаев, Дзагоев, Эджуке и Заболотный.

Матч между командами состоится в Туле. По итогам шести туров РПЛ ЦСКА оказался на 7 месте в таблице первенства (9 очков). «Арсенал» занимает 15 строчку (4 балла).