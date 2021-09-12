РИАМО - 12 сен. Фанаты столичного футбольного клуба ЦСКА полетели на матч команды с тульским «Арсеналом» на воздушном шаре. Об этом сообщает Газета.ru.

Матч пройдет в рамках Российской премьер-лиги.

В Twitter-аккаунте фанатов ЦСКА выложили видео начала полета. К корзине воздушного шара прикрепили баннер CSKA SUPPORT.

Матч ЦСКА – «Арсенал» начнется в 14:00 в воскресенье. После шести туров чемпионата России ЦСКА занимает 7 место в турнирной таблице с 9 баллами. «Арсенал» занимает 15 место с 4 очками.