РИАМО - 12 сен. Первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени» за активную законотворческую деятельность. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Благодарю президента Российской Федерации за награждение государственной наградой - медалью «За заслуги перед Отечеством» 1 степени. Буду и впредь в команде Подмосковья отстаивать интересы нашего государства и жителей!» — написал Чаплин в Instagram.

Чаплин состоит в Московской областной думе с 2007 года. В 2007-2011 годах он был председателем комитета по аграрной политике, землепользованию, природным ресурсам и экологии. С 2011 по 2013 годы – председателем комитета по имущественным отношениям, землепользования, природных ресурсов и экологии.

В 2013-2016 годах Чаплин был зампредом Мособлдумы, с 2016 года он первый зампред регионального парламента.

Чаплин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком отличия «За заслуги перед Московской областью». Чаплин - заслуженный юрист Московской области.