РИАМО - 12 сен. Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что россияне стали чаще употреблять в пищу вредные продукты. Это способствует увеличению числа случаев онкозаболеваний и проблем с сердцем, сообщает Nation News.

По словам эксперта, в начале XX века таких заболеваний люди не знали. На это влиял более простой и здоровый рацион того времени. В пищу употреблялись другие продукты, а главными болезнями были инфекции и последствия травм.

Современное питание Мясников назвал опасным для здоровья. Он рекомендовал отказаться от готовых блюд, продающихся в супермаркетах.

По мнению врача, необходимо готовить еду дома, а также есть свежие овощи и фрукты.