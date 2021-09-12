РИАМО - 12 сен. В столице планируют запустить первый в стране сервис перевозок по требованию «По пути». Жителям новой Москвы предлагают подать заявку на участие в тестировании сервиса за 1 рубль, сообщает пресс-служба Дептранса города.

Заполнить форму можно на специальном сайте. Всего планируется набрать 500 участников. В подарок они получат уникальную карту «Тройка».

Сначала сервис запустят в 4 поселениях – Сосенском, Десеновском, Воскресенском и Филимонковском. Персональный автобус будет забирать пассажиров на остановках, к которым его вызовут, и доставлять к станции метро «Прокшино».

Это позволит решить проблему транспортной доступности небольших поселений новой Москвы, где автобусов немного, а такси стоит дорого.

«Такой сервис популярен в разных странах, но для Москвы и России пока уникален — он будет работать почти как такси, но по прозрачным городским тарифам. Для его обкатки мы приглашаем 500 человек — жителей ТиНАО, которые хотят помочь развивать сервис и сделать его еще удобнее», - рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.