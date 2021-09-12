РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. В соцсети «ВКонтакте» появилось видео ДТП с «Газелью» и перевернутой машиной, инцидент произошел в воскресенье утром.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Большой Серпуховской.

В ролике видно, что «Газель» стояла с повреждениями возле заднего левого колеса, неподалеку находился перевернутый на крышу автомобиль. У легковушки были сильные повреждения.

По данному ДТП оперативно получить комментарий у сотрудников ГИБДД не удалось.