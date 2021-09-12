РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. Мастер-класс по собиранию кубика Рубика провели в парке «Дубрава» микрорайона Климовск Подольска на День города, сообщается в группе «Парк «Дубрава» | Городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В парке «Дубрава» 11 сентября совместно с Домом культуры «Машиностроитель» отметили День города. Для гостей праздничной программы провели мастер-классы по собиранию кубика Рубика, оригами, созданию поделок своими руками. Были также аквагрим, творческие мастерские и многое другое.

Организаторы благодарят Дом детского творчества «Контакт», продюсерский центр «SV-Студия», творческие коллективы ДК «Машиностроитель» и других участников праздника.