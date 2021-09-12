РИАМО - 12 сен. На 95% выполнен монтаж эскалаторов на строящейся станции «Марьина Роща» Большого кольца метро. Сейчас на объекте проводят пуско-наладочные работы и готовят эскалаторы к испытаниям, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Общая строительная готовность станционного комплекса «Марьина Роща» составляет более 71%», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что «Марьина Роща» заложена глубоко. Эта станция – часть северо-восточного участка БКЛ. В него также входят станции «Рижская» и «Сокольники». Северо-восточный участок готов на 72%.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что длина наклонного хода на станции составляет 130 метров. Поэтому на «Марьиной Роще» монтируют самые длинные эскалаторы во всем метро. По ним пассажирам предстоит спускаться на глубину 64,5 метра.

«В настоящее время на станции продолжаются горно-проходческие работы, ведется монтаж инженерных систем, уже более чем на треть выполнена архитектурная отделка пассажирской зоны. Все работы ведутся в стесненных условиях на глубине более 60 метров», - пояснил Кравцов.

Коме того, на 80% завершено устройство жесткого основания и верхнего строения пути на перегоне от «Марьиной Рощи» к станции БКЛ «Савеловская».

Ранее пресс-служба комплекса сообщала, что на базе станции «Марьина Роща» создадут крупный транспортно-пересадочный узел. Он даст пассажирам возможность пересаживаться как на «салатовую» линию, так и на МЦД-2.

БКЛ – флагманский проект московского метростроения, один из масштабнейших в мире. Его длина составит 70 км, линия включит 31 станцию, из которых 21 — уже работает, а 9 новых и 1 реконструированную запустят до конца года.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск на одном из участков БКЛ. Электропоезд без пассажиров проехал от станции «Мневники» до станции «Давыдково».

«Значительная часть Большой кольцевой линии метрополитена должна заработать одновременно. Поэтому необходимо провести технический пуск, подготовиться», — сказал Собянин.