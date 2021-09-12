РИАМО - 12 сен. В Подмосковье и столице на 12-14 сентября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра и тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за тумана объявлено с 21:00 12 сентября до 06:00 13 сентября. «Желтый» уровень из-за порывов ветра до 17 м/с объявили с 10:00 13 сентября до 21:00 14 сентября.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Костромской, Владимирской и Рязанской областей.

12 сентября максимальная температура в Москве составит 21-23 градуса тепла, по области - 18-23 градуса тепла. Возможен кратковременный дождь.

13 сентября в Московском регионе ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, прогнозируется туман, температура составит 13-15 градусов тепла. Днем местами пройдет небольшой дождь, порывы ветра усилятся до 15 м/с, воздух прогреется до 22-24 градусов тепла.

14 сентября будет облачно с прояснениями, ночью местами пройдет небольшой дождь, порывы ветра достигнут 18 м/с, температура составит 9-11 градусов тепла. Днем будет без осадков, сохранятся сильные порывы ветра до 18 м/с. Воздух прогреется до плюс 11-13 градусов.