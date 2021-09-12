РИАМО - 12 сен. В Коломне, на территории Конькобежного центра состоялся благотворительный забег «Пульс добра», организованный фондом социальных программ Московской области «Исток».

В этом году спортивное мероприятие проходило на нескольких дистанциях – 300, 600 метров, 10 и 21 километр. Участие принимали все возрастные категории, а разминку проводили заслуженные спортсмены, олимпийские чемпионы и профессиональные тренеры.

«Наш забег – это возможность познакомиться и пообщаться с людьми из разных уголков России, преодолеть себя, покорить новые дистанции и оказать помощь тем, кому она необходима. На «Пульсе добра» не может быть проигравших. Ваши спортивные и личные результаты – вдохновение для всех участников события», — сказала президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова.

Подмосковные проекты

На сцену, организованную в рамках мероприятия, с заместителем председателя правительства Московской области - министром социального развития Подмосковья Ириной Каклюгиной вышла самая юная участница забега - пятилетняя Аня.

«Уважаемая Екатерина Юрьевна, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать от имени нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Он всем вам просил передать огромный-огромный привет. Екатерина Юрьевна, пользуясь случаем, хотела бы выразить Вам искренние слова благодарности за то, что Вы делаете. Я знаю, мы много с Вами сотрудничаем и по линии спорта и по линии образования огромное количество проектов. Поэтому это такая уже добрая традиция – наша совместная работа с фондом «Исток», поэтому спасибо Вам огромное! Ну, а от себя я хочу пожелать <…> всем добежать и получить удовольствие», - сказала Каклюгина.

Специальный представитель губернатора Московской области в городском округе Коломна, первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин присоединился к поздравлениям и напомнил, что благотворительный забег – это настоящее счастье для жителей города.

«Дорогая Екатерина Юрьевна, дорогие участники «Пульса добра»! Для нас, для коломенцев, это большое счастье и радость, что по традиции сложившейся «Пульс добра» проходит в этом замечательном, красивом, удивительном русском городе. Мы сегодня празднуем День города, мы сегодня празднуем 844 годовщину Коломны», - сказал Чаплин.

Кроме того, мероприятие посетил председатель комитета по делам молодежи и спорта Мособлдумы Олег Жолобов.

Пропаганда здорового образа жизни

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что подобные мероприятия помогают пропагандировать здоровый образ жизни.

«Екатерина Юрьевна, спасибо Вам большое за то, что действительно делаете большое, значимое дело. Наш президент говорит о том, что в Российской Федерации должны систематически спортом заниматься 55% (населения – ред.) к 2024 году, но благодаря таким мероприятиям мы уже достигаем этого показателя, и Московская область идет впереди планеты всей. Шестой год уже здесь, в Коломне, под сводами Кремля проходит этот забег. Это действительно хорошая традиция. Именно с таких забегов у нас прививается любовь к физкультуре и спорту. И спасибо огромное нашим спортсменам», - сказал Терюшков.

Юрисконсульт московского представительства Gunvor Group Наталья Торнквист поблагодарила организаторов забега.

«Я рада присутствовать сегодня здесь, в этот прекрасный день, чтобы поддержать всех спортсменов – больших и маленьких, решивших принять участие в благотворительном забеге «Пульс добра», организованным фондом «Исток» в этом году. От имени Gunvor Group хочу поблагодарить благотворительный фонд «Исток» за возможность выступить официальным партнером сегодняшнего мероприятия. Уже более 20 лет группа поддерживает подобные инициативы по всему, и для нас огромная честь показать сегодня полноценную поддержку здесь, в Коломне, в Московской области», - присоединилась к поздравлениям Торнквист.

Важность спортивных мероприятий

На мероприятии также присутствовали заслуженные спортсмены и олимпийские чемпионы.

«Я приветствую сегодня всех участников забега, зрителей, организаторов. Екатерина Юрьевна, я хочу выразить слова благодарности за то, что имею возможность и честь присутствовать здесь и наблюдать за спортсменами. Я хочу сказать, что перед каждым стартом надо говорить: «Пусть победит сильнейший», и здесь, я считаю, важно сказать, что уже победило добро, любовь и свет. Спасибо всем большое», - сказала российская гимнастка, олимпийская чемпионка, серебряный призер Олимпиады в Токио, многократная чемпионка мира и Европы Анастасия Татарева.

Чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев дал старт забегу на дистанцию 300 метров среди девочек и отметил важность спортивных мероприятий.

«Я вижу, что округ спортивный, округ развивается, а раз присутствует в вашей жизни спорт, значит, в вашей жизни обязательно будет успех. Потому что все спортсмены дисциплинированные, а где дисциплина — там победа. И есть одна крылатая фраза, которую я всегда повторяю на спортивных мероприятиях: все люди на земле равны, но спортсмены – чуточку лучше. С праздником, друзья», - добавил Лебедев.

Кроме спортивных мероприятий, всех гостей и участников забега радовали своими выступлениями творческие коллективы, а ближе к концу мероприятия на сцену вышла исполнительница Елка.

По результатам забега все победители были награждены памятными подарками.

Официальным партнером благотворительного забега «Пульс добра» стала компания «Черноголовка» - признанный эксперт в напитках и продуктах питания.

Партнером «Пульса добра» выступила одна из крупнейших в мире независимых трейдинговых компаний по обороту наливных и насыпных грузов Gunvor Group. Через фонд Gunvor Foundation компания предоставляет стипендии, гранты и пожертвования для инициатив, поддерживающих здоровый образ жизни людей, способствующих сокращению бедности и улучшению условий окружающей среды на местном и глобальном уровнях.

Благотворительный забег поддержал Каширский региональный оператор «РТ-Инвест», который собрал и вывез более 20 кубометров отходов. Весь этот объем направлен на комплекс по переработке отходов компании «РТ-Инвест» - «Юг» в городском округе Коломна. Более 50% отходов будет использовано вторично для производства новых товаров.