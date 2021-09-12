РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. Жителям подмосковного Подольска напомнили о том, как оплачивать имущественные налоги единым налоговым платежом. Так, уплатить единый платеж может не только сам налогоплательщик, но и иное лицо за него, сообщили в пресс-службе Межрайонной ИФНС №5 по Московской области.

Единый налоговый платеж – это определенная сумма денег, которую перечисляют на соответствующий счет Федерального казначейства в счет исполнения обязанности по уплате транспортного, земельного налога или налога на имущество. Механизм единого платежа позволяет в течение года частями откладывать деньги на уплату налогов.

Зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при наступлении срока уплаты имущественных налогов. В первую очередь суммы будут зачтены в счет погашения недоимок и задолженностей по соответствующим пеням и процентов по налогам при наличии таковых. О принятом решении о зачете налогоплательщик будет проинформирован. Также все данные будут отражаться в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».

Уплатить единый платеж сможет не только сам налогоплательщик, но и иное лицо за него. Однако во втором случае он будет не вправе требовать возврата денежных средств.

Использование единого налогового платежа значительно сократит время, затрачиваемое на оформление платежных документов, а также минимизирует ошибки при заполнении нескольких платежек.