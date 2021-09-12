РИАМО - 12 сен. В столице после коронавируса выздоровели еще 1247 человек, с начала пандемии от инфекции вылечились 1 464 100 человек, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в городе выявили 1592 случая инфицирования. Были госпитализированы 512 человек с Covid-19. К аппаратам ИВЛ подключены 258 человек с коронавирусом.

В Москве за сутки скончались 42 человека с Covid-19. С начала пандемии в городе умерли 28 023 человека с Covid-19.

С начала пандемии в городе выявили 1 586 173 случая инфицирования.

Жителей столицы призвали вакцинироваться от коронавируса. Сделать это можно в поликлиниках и популярных общественных местах.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>