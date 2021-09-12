РИАМО - 12 сен. На первом этапе комплексного благоустройства вылетной магистрали в районе домов 94-110 на Ленинском проспекте создали новый прогулочный маршрут, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Променад плавно переходит в дворовые территории, где рабочие обустроили 3 детские площадки. Теперь мамы с детьми после игр на площадках смогут пройтись по тенистой аллее, заглянуть в торговый центр или кафе, отдохнуть на удобной лавочке.

Специалисты сохранили деревья вдоль маршрута и высадили около 700 кустов кизильника. Напротив дома №110 организована зона отдыха площадью 1,5 тыс. квадратных метров со скамейками и урнами.

В начале сентября завершился первый этап благоустройства Ленинского проспекта, в рамках которого в порядок привели пятикилометровый участок от улицы Кравченко до МКАД.

Работы по второму этапу закончат в 2022–2023 годах, а по третьему — по мере завершения строительства Большой кольцевой и Троицкой линий метрополитена.​