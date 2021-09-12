РИАМО - 12 сен. Опубликована закупка на капитальный ремонт (перекладку) водовода в городском округе Кашира, работы планируется выполнять в 2023 году, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту (перекладке) водовода от ВЗУ-6 до ВЗУ 6а, мкр. Ожерелье, г.о. Кашира.

Капитальный ремонт водовода осуществляется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и городского округа Кашира.

Ранее РИАМО сообщало, что с 30 августа по 3 сентября комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 18 закупок.