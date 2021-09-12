РИАМО - 12 сен. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Луховицы объявлен электронный аукцион по продаже нежилого помещения по адресу: город Луховицы, ул. Мира, д. 30 пом. 1, сообщает пресс-служба комитета.

Помещение площадью 92,2 кв. м, расположенное на 1 этаже многоквартирного жилого дома, находится в отличном состоянии и хорошо подойдет для бизнеса начиная от размещения офиса заканчивая магазином.

Начальная цена продажи составляет 4,615 млн руб. Заявки на аукцион принимаются до 18 октября на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 57279). Аукцион состоится 21 октября.

Более подробную информацию об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно найти на портале ЕАСУЗ.

Ранее РИАМО сообщало, что с 30 августа по 3 сентября комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 18 закупок.