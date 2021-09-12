РИАМО - 12 сен. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Наро-Фоминского городского округа объявлен аукцион для субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме по аренде земельного участка под легкую промышленность, сообщает пресс-служба комитета.

Земельный участок площадью 19 623 кв. м находится в деревне Слизнево вблизи Киевского шоссе и предоставляется в аренду сроком на 13 лет и 2 месяца.

Начальная ежегодная арендная плата - 916,570 тыс. руб.

Легкая промышленность предусматривает размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности, что также подразумевает появление новых рабочих мест на территории городского округа.

Заявки на аукцион принимаются до 26 октября на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (номер процедуры 61808). Аукцион состоится 29 октября.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее РИАМО сообщало, что с 30 августа по 3 сентября комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 18 закупок.