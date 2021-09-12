РИАМО - 12 сен. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи олимпийских медалей и ценностей из дома чемпионки по теннису Елены Весниной в Истре. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Сумма причиненного ущерба все еще не установлена. Устанавливается и число злоумышленников, участвовавших в ограблении.

Ранее Веснина сообщила, что в ее дом влезли неизвестные и забрали золотую и серебряную олимпийские медали и драгоценности. Сигнализация не сработала.