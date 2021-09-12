РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. Победителей комплексной спартакиады по месту жительства среди спортивных семей определили в Подольске, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В МБУ «Спорт-сервис» 11 сентября прошла V комплексная спартакиада по месту жительства среди спортивных семей.

В группе «Папа, мама, дочь» результаты распределились следующим образом: первое место завоевала семья поселка МИС; второе - Дубровицы; третье - микрорайон Львовский.

В группе «Папа, мама, сын» следующие результаты: первое место завоевала команда поселка МИС; второе - Дубровицы; третье - Львовский.