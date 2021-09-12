РИАМО - 12 сен. В столице за сутки выявили 1592 случая Covid-19, с начала пандемии в городе выявили 1 586 173 случая инфицирования, сообщает оперштаб Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин отметил самоотверженную работу столичных врачей, медсестер, бригад скорой помощи во время пандемии. Глава государства добавил, что медики продолжают напряженно работать.

В городе проводится вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в поликлиниках или в популярных общественных местах, где работают выездные медицинские бригады.

За сутки в России выявили 18 554 случая коронавируса, выздоровели после инфекции 14 497 человек, скончались 788 человек с Covid-19.

С начала пандемии в стране выявили 7 140 070 случаев Covid-19, вылечились от инфекции 6 389 657 человек, скончались 192 749 заразившихся.

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