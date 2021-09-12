РИАМО - 12 сен. Прокуратура Подмосковья проконтролирует ход расследования уголовного дела по факту нападения на девочку в Солнечногорске. Дело возбудили по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Злоумышленник украл у девочки мобильный телефон.

Следствие установило, что в воскресенье подозреваемый заметил возле одного из многоквартирных домов в микрорайоне Рекинцо округа Солнечногорск несовершеннолетнюю девочку. Он напал на ребенка, нанес 9-летней девочке два удара в лицо и забрал ее мобильный телефон.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью, после этого злоумышленник скрылся, но полиция смогла оперативно его задержать.

«Сотрудниками ОМВД России по округу Солнечногорск в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан 38-летний мужчина без определенного места жительства, подозреваемый в грабеже», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.