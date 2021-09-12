РИАМО - 12 сен. Посетителей и персонал эвакуировали из кафе в районе Ясенево. На кухне заведения произошел пожар, площадь возгорания пока неизвестна, сообщает Nation News.

На месте происшествия в настоящее время работают оперативные службы. Заметно плотное задымление.

Столичный Дептранс предупреждает, что в связи с происшествием перекрыто движение по Новоясеневскому проспекту по одному ряду в обе стороны.

Автомобилистам рекомендуют учитывать это при планировании маршрута.