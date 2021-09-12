РИАМО - 12 сен. По факту кражи олимпийских медалей и драгоценностей из дома теннисистки Елены Весниной в Подмосковье правоохранители проводят проверку. Устанавливается сумма ущерба, сообщает газета «Известия».

Полиция подтвердила, что кража произошла в частном доме в Истре. Неизвестных, проникших в дом спортсменки, разыскивают.

Сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые оперативно-разыскные мероприятия.

О краже ценностей ранее сообщила сама Веснина. В ее дом забрались воры, когда их с мужем не было дома. Злоумышленники забрали обе олимпийские медали спортсменки.