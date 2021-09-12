РИАМО - 12 сен. Театр имени Моссовета открыл 99-й сезон, зрителей ожидает 16 новых спектаклей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Уже 10 октября на сцене театра стартует спектакль «Восемь любящих женщин» по пьесе французского драматурга Робера Тома. Режиссер спектакля — Олеся Невмержицкая. В ролях — Ольга Остроумова, Ольга Кабо, Екатерина Гусева, Евгения Крюкова и другие актрисы.

Кроме того, в конце октября пройдет премьера спектакля «Жестокие игры» Алексея Арбузова в постановке Евгения Марчелли.

«Мы договорились с Андреем Сергеевичем (Кончаловским – ред.), он выразил свое активное желание и сказал, что поставить сразу два спектакля ему по силам. Таким образом, он выпустит «Укрощение строптивой» и «Макбет», - сказал художественный руководитель и режиссер Евгений Марчелли.

В январе на сцене театра пройдет комедия «Волки и овцы», «Барышни из Вилько» в постановке польского режиссера Анджея Бубеня, «Игра навылет» (режиссер Нина Чусова) с Александром Домогаровым и Станиславом Бондаренко, а также пьеса Бернарда Шоу «Дом, где разбиваются сердца».

На сцене «Под крышей» планируется показать спектакль «Мама» Павла Пархоменко, «Карлсона», «Горку» Алексея Житковского, а также «Общагу на крови» по одноименному роману Алексея Иванова. Особые планы у Театра имени Моссовета есть на 100-летие театра.

«Планируем открыть экспериментальную программу, так называемую лабораторию современного театра. Это будет достаточно серьезная инициатива и работа. Я надеюсь, что у нас не будет пустовать ни одно пространство, где можно будет репетировать», - сказал Марчелли.​