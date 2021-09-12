РИАМО - 12 сен. Специалисты столичного НМИЦ совместно с зарубежными экспертами впервые испытали систему диагностики острого лимфобластного лейкоза у детей с помощью МРТ-аппарата, сообщает газета «Известия».

Исследование провели сотрудники Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени Дмитрия Рогачева вместе с Philips Clinical Science. Их метод предполагает оценку концентрации жира в костном мозге больного ребенка.

Такой вариант диагностики даст возможность не подвергать детей болезненной процедуре взятия биопсии путем пункции костного мозга.

«Возможность минимизировать количество болезненных процедур с помощью неинвазивного метода визуализации является важной задачей, особенно для пациентов детского возраста», — пишут ученые в статье о результатах исследования.

Метод оценки количества жира по данным МРТ использовался и раньше, но не в этой области диагностики.

«Мы не планируем ставить окончательный диагноз «острый лимфобластный лейкоз» по МРТ. Однако по результатам таких исследований мы в случае сильного понижения концентрации жира сможем утверждать, что костный мозг соответствует поражению при ОЛЛ», - объяснила заведующая рентгенологическим отделением НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Галина Терещенко.