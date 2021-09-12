РИАМО - 12 сен. С 1 октября в России стартует тестирование инвесторов без квалификации. Успешное прохождение теста даст им доступ к сложным продуктам, пишет газета «Известия».

Запрет на продажу начинающим инвесторам таких сложных продуктов, как инвестиционные облигации или структурные ноты, вступил в силу с июня 2021 года, а в августе ЦБ РФ утвердил порядок экзамена.

Тест состоит из 2 блоков: вопросы по самооценке инвесторов и по их уровню знаний о рисках и особенностях инструментов. С 1 октября тестирование станет обязательным, но по желанию его можно сдать уже сейчас.

Проверять знания неопытных инвесторов будут бесплатно банки и брокерские компании.

Центробанк считает, что тест даст возможность предостеречь новичков от опасных и необдуманных действий. Заставит их глубже изучать рынок и инструменты.